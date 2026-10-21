Un incendio destruyó una precaria vivienda en Santiago Díaz al norte

Alrededor de las 9,30 de este miércoles se produjo el incendio de una vivienda precaria en Gualeguaychú.

El hecho se produjo en Santiago Díaz y Federación. Tomaron intervención los móviles 35 y 29 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

El comisario Javier Molina, a cargo de la Comisaría Tercera, informó al móvil de RADIO MAXIMA que “la vivienda era habitada por una persona, que al momento del incendio no se encontraba”.

Agregó que “el fuego provocó daños totales en la vivienda construida de madera y chapas. Van a trabajar peritos para establecer el origen del incendio. La persona es del barrio, la estamos buscando”.

También mencionó que “el trabajo eficaz de Bomberos Voluntarios”. El fuego se propagó hacia dos propiedades linderas, afectando el cielorraso y los tirantes de una de ellas, mientras que en la otra alcanzó parte del techo, tirantes y una lona.