Anuncian la programación de “La Sarmiento en conciertos”

LA SARMIENTO EN CONCIERTOS 2026

Gualeguaychú, Entre Ríos

Segunda edición

Festival lírico: barroco, bel canto y música de cámara argentina

La segunda edición de La Sarmiento en Conciertos reafirma su identidad como un festival dedicado a la música lírica, barroca, el bel canto y la música de cámara argentina.

Con una propuesta que reúne distintas expresiones del repertorio musical, el festival promueve espacios de encuentro, formación e intercambio cultural, y fortalece los vínculos entre artistas, instituciones y públicos de Gualeguaychú y la región.

23 DE OCTUBRE

DEL RÍO AL MAR, DEL MAR AL RÍO

Homenaje a compositores de Gualeguaychú y Entre Ríos

En el marco del festival, se presenta un concierto de música de cámara dedicado a compositores de Gualeguaychú y de Entre Ríos, conmemorando el Día Internacional de las Bibliotecas y el Día del Diseñador Gráfico.

La propuesta se desarrolla también en el marco del proyecto “Diseño, Bibliotecas y Comunidad”, del Instituto Superior Juventud Unida D-259, que promueve actividades culturales en distintas bibliotecas de la ciudad.

Artistas

● Diego López, pianista y director musical.

● Juan Brasesco, tenor.

● Liliana Cortiñas, soprano.

Lugar: Auditorio de la Biblioteca Popular Sarmiento.

25 DE OCTUBRE

GALA LÍRICA

Una velada dedicada al gran repertorio de la ópera, con la participación de cantantes del Teatro Colón, que ofrecerán un programa con algunas de las páginas más representativas del género lírico.

Artistas

● Lucía González, soprano.

● María Luján Mirabelli, mezzosoprano.

● Iván Vega Rejón, tenor.

Dirección musical y piano: Susana Cardonnet.

Lugar: Auditorio de la Biblioteca Popular Sarmiento.

Entrada: bono contribución de $20.000, en la entrada.

ÓPERA DEL RÍO URUGUAY

Ópera del Río Uruguay es una plataforma de cooperación cultural impulsada conjuntamente por la Biblioteca Popular Sarmiento de Gualeguaychú y la Asociación ProArte Amigos de la Música de Concepción del Uruguay, con la adhesión de los municipios de ambas ciudades.

Su propósito es promover la producción y circulación de ópera y artes escénicas, impulsar instancias de formación y generar oportunidades para artistas de la región, contribuyendo al desarrollo de nuevos públicos.

Su primera gran producción es Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, con un equipo artístico y técnico integrado por alrededor de cuarenta personas en escena y en la producción.

MADAMA BUTTERFLY

Giacomo Puccini

Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, se presentará en el Teatro Gualeguaychú, como parte de la programación de La Sarmiento en Conciertos 2026.

Equipo artístico

● Dirección musical: Susana Cardonnet.

● Dirección escénica: María de la Paz y María Concepción Perré.

● Diseño de caracterización: Sebastián Benedetti.

Reparto principal

● Cio-Cio-San: Svetlana Volosenko.

● Pinkerton: Gastón Oliveira Weckesser.

● Suzuki: María Luján Mirabelli.

● Sharpless: Omar Carrión.

● Goro: Christian De Marco.

● El Bonzo: Diego Núñez.

Coro de Ópera del Río Uruguay

El coro, conformado en Concepción del Uruguay, reúne a cantantes de distintas localidades de la región y participa de esta producción como parte de un proyecto de integración artística y cultural.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En torno a la presentación de Madama Butterfly se desarrollarán actividades destinadas a acercar el género operístico al público y a brindar espacios de formación para cantantes.

● Charla sobre Madama Butterfly: una introducción a la obra, su música y su contexto.

● Masterclass de práctica escénica para cantantes: a cargo de María Concepción Perré y María de la Paz.

La fecha de presentación de la ópera y de las actividades complementarias será anunciada próximamente, de acuerdo con la disponibilidad del Teatro Gualeguaychú.

UN FESTIVAL EN MOVIMIENTO

La Sarmiento en Conciertos es una iniciativa que fortalece los vínculos entre instituciones, artistas y comunidades, promoviendo la circulación de la música, la formación y el encuentro cultural.

Con una programación que reúne música de cámara, repertorio lírico y ópera, el festival continúa consolidándose como un espacio de referencia para la actividad musical de Gualeguaychú y de la región.

Invitamos al público a acompañar esta nueva edición y a seguir las próximas novedades de la programación.