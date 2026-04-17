El Loteo Don Ramón entra en su etapa final: queda disponible el último lote

El crecimiento urbano de Gualeguaychú continúa avanzando hacia nuevas zonas residenciales y uno de los proyectos que acompañó ese proceso es el Loteo Don Ramón, ubicado sobre Boulevard De María, entre Teresa Margalot y Maestra Piaggio.

El emprendimiento nació a partir de tierras familiares heredadas por Norma Martínez, quien luego de años de gestiones administrativas y planificación decidió impulsar el desarrollo urbanístico del lugar. Para llevar adelante el proyecto confió la comercialización y el asesoramiento integral a Joan Fleitas Propiedades, dando inicio a un loteo pensado para facilitar el acceso a la tierra mediante financiación accesible.

Desde sus comienzos, el objetivo fue claro: ofrecer lotes con servicios, posesión inmediata y condiciones de compra reales para familias e inversores locales.

Con el paso del tiempo, el loteo avanzó de manera sostenida. Se realizaron aperturas de calles, mejoras del terreno y obras fundamentales de infraestructura, entre ellas la instalación de agua potable y la construcción de un tanque elevado de 24.000 litros que garantiza el abastecimiento hídrico para todo el predio.

Actualmente, el proyecto continúa dando pasos claves hacia su consolidación definitiva. En las próximas semanas se realizarán las mediciones necesarias para comenzar la construcción de la subestación eléctrica, una obra que permitirá completar la etapa final del servicio de energía eléctrica dentro del loteo y reforzar la infraestructura energética del sector.

A medida que se concretaban las ventas, comenzaron las primeras construcciones y el barrio empezó a tomar vida, consolidándose como una nueva zona residencial en crecimiento dentro de la ciudad.

Durante 2024 y 2025 la demanda acompañó el desarrollo del proyecto, logrando la comercialización de casi la totalidad de los terrenos. Hoy, con viviendas ya habitadas, servicios en funcionamiento y nuevas obras proyectadas, el Loteo Don Ramón alcanza su etapa final.

Actualmente queda disponible el último lote en venta, con un valor total de USD 15.000, financiado con entrega inicial desde USD 7.000 y saldo en cuotas.

Desde la inmobiliaria destacan que esta última oportunidad permite ingresar a un barrio ya desarrollado, con infraestructura avanzada y sin tiempos de espera, una ventaja diferencial respecto a las primeras etapas del proyecto.

El cierre del Loteo Don Ramón refleja el crecimiento sostenido de Gualeguaychú y la importancia de proyectos urbanísticos que acompañan la expansión ordenada de la ciudad, generando nuevos espacios para vivir e invertir.

Información de contacto

Joan Fleitas Propiedades

Luis N. Palma 859 – Gualeguaychú

WhatsApp: 3446 594267

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