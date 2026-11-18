Un total de 24 perros alojados en el refugio San Roque recibieron la vacuna antirrábica durante un operativo realizado este miércoles por la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú, a través del área de Veterinaria Municipal.

La actividad se desarrolló en coordinación con la organización que trabaja diariamente en el refugio y estuvo destinada a garantizar la protección sanitaria de los animales alojados en el establecimiento. La intervención permitió avanzar en la vacunación de perros machos y hembras, contribuyendo a la prevención de enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó: “Estas jornadas son fundamentales porque nos permiten seguir fortaleciendo las políticas de cuidado y protección animal. Trabajar junto a las organizaciones y los refugios es muy importante, porque entendemos que el compromiso con el bienestar animal debe ser una tarea compartida entre el Estado y la comunidad”.

La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos y puede transmitirse a las personas, principalmente a través de mordeduras de animales infectados. La vacunación constituye la principal medida de prevención y es fundamental para reducir el riesgo de transmisión.

En este sentido, se recuerda que la vacuna antirrábica es obligatoria para perros y gatos a partir de los tres meses de edad y debe aplicarse anualmente para mantener una protección adecuada.

Este tipo de intervenciones forma parte de las acciones de prevención y promoción de la salud animal que lleva adelante el Gobierno de Gualeguaychú, mediante el trabajo conjunto con organizaciones locales dedicadas al cuidado y bienestar de los animales.

Prensa municipal