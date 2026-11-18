En el marco de los operativos de prevención y control que lleva adelante la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, personal de la Brigada Arroyo El Cura realizó un procedimiento en la zona de Costa Uruguay Sur, donde fueron controlados dos vehículos en los que se trasladaban tres hombres mayores de edad.

Durante la inspección, los efectivos constataron que en una camioneta Ford Ranger transportaban dos escopetas, una calibre 12 y otra calibre 16, esta última sin marca ni numeración visible. En tanto, en una Ford F-100 se localizaron dos carabinas de repetición calibre .308.

Al requerirse la documentación correspondiente, los ocupantes manifestaron no contar con ningún tipo de documentación que acreditara la tenencia legal de las cuatro armas de fuego.

Asimismo, se constató que transportaban aproximadamente 30 kilogramos de carne correspondiente a un ejemplar de ciervo axis, producto de la actividad de caza.

Informado de lo sucedido, tomó intervención el fiscal en turno, Dr. Fernando Ochoa, quien dispuso el secuestro de las cuatro armas de fuego, iniciándose las actuaciones correspondientes por la presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

Paralelamente, se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4841, debido a que los involucrados carecían de las licencias y permisos habilitantes para desarrollar dicha actividad.

Desde la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales se continúa trabajando mediante controles y recorridas preventivas en caminos y establecimientos rurales, con el objetivo de prevenir delitos, controlar la tenencia legal de armas de fuego y combatir las actividades de caza furtiva en todo el territorio provincial.

Prensa Brigada Delitos Rurales