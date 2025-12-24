Detuvieron a un agente penitenciario por violencia de género

En la tarde de este miércoles 24, la Policía detuvo a un agente penitenciario en el marco de una denuncia por violencia de género.
El agente salió esposado por la Policía de una vivienda de calle San Luis, zona semicentro de Gualeguaychú.
La causa indica que el hombre está imputado de pegarle a su pareja, que también sería funcionaria del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. La chica fue asistida por vecinos y una hermana que se hizo presente en el lugar.
MÁXIMA supo que el Servicio Penitenciario reaccionó rápidamente con el pase a disponibilidad del agente y la quita del arma reglamentaria.