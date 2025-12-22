 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale HOMICIDIO

Nuevo crimen en Entre Ríos: un hombre fue asesinado a balazos en violenta gresca

Un hombre murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante una gresca registrada en la mañana de este lunes en Colón. Por el hecho hay cuatro personas demoradas y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía.

22 Dic, 2025, 11:38 AM

Un hombre falleció en la mañana de este lunes tras recibir un disparo de arma de fuego durante una gresca registrada en calle Noailles, entre Mir y Durán, en la ciudad de Colón. El violento episodio ocurrió en el interior de una vivienda, donde se produjeron detonaciones que derivaron en el desenlace fatal.

 

"La víctima es José Romero, alias ‘Pichai’, de alrededor de 50 años", confirmó Alejandro Perroud, fiscal a cargo.

 

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó a Elonce que “producto de una gresca se produjeron disparos de arma de fuego y, en esas circunstancias, el dueño de casa recibió un impacto de bala y falleció en el lugar”.

 

De acuerdo a las primeras actuaciones, en el sitio trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística para preservar la escena y recolectar evidencias. En tanto, se confirmó la presencia de los fiscales Alejandro Perroud y Noelia Batto, quienes quedaron a cargo de la investigación judicial.

 

Víctima fatal y un menor lesionado

 

Según indicó el jefe policial, “a primera vista se estableció que la víctima presenta un impacto de arma de fuego en el pecho”. Además, el funcionario informó que “habría un menor aparentemente lesionado a la altura de la rodilla”, quien fue asistido y evaluado por personal médico.

 

Por el hecho de sangre, cuatro personas fueron demoradas mientras se avanza con las medidas dispuestas por la Fiscalía. González señaló que se realizan relevamientos de registros de cámaras de seguridad de la zona y entrevistas a posibles testigos, con el objetivo de reconstruir las formas y circunstancias en las que se produjo el homicidio.

 

 

El jefe de la Policía de Entre Ríos estimó que la causa “prontamente estaría esclarecida”, tanto en relación a la mecánica del hecho como a la identificación del autor del disparo. “El crimen estaría prácticamente esclarecido”, afirmó, al referirse a los avances iniciales de la investigación.

 

Las actuaciones continuaron durante la jornada bajo directivas judiciales, mientras se aguardaban los resultados de las pericias y las declaraciones testimoniales para determinar responsabilidades penales.

 

Perroud confirmó que hay dos personas aprehendidas: un hombre y una mujer. No obstante ello, “no se descarta que hayan intervenido más”.

 

 

Fuente: El Once

HOMICIDIO

