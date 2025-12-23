Recomendaciones en la manipulación de alimentos en estas Fiestas

La manipulación de alimentos en épocas de altas temperaturas puede desencadenar inconvenientes en la salud asociados a las conocidas Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Por ello, el Gobierno municipal recomienda tomar ciertos recaudos a la hora de prepararlos y consumirlos, especialmente cuando se elaboran en cantidades mayores a las habituales y no se consumen de inmediato.

Estas enfermedades suelen producirse por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos, parásitos o sustancias tóxicas que ellos producen. Pueden ocasionar intoxicaciones o infecciones de diversa gravedad, con síntomas principales como vómitos, dolores abdominales, diarrea y fiebre. Estos pueden aparecer desde unas horas hasta días después de ingerir el alimento o agua contaminada, y afectan más gravemente a personas mayores, niños, embarazadas y personas inmunodeprimidas.

Para prevenir las ETA y disfrutar de las comidas festivas sin riesgos para la salud, se recomienda aplicar medidas básicas de higiene y manipulación en todas las etapas, desde la adquisición hasta el consumo.

Al momento de la adquisición:

-Optar por establecimientos donde prevalezca el orden y la limpieza en las instalaciones y del personal.

-Verificar que los equipos de frío mantengan temperaturas adecuadas (menor a 5º C en refrigeradores y -18º C en freezers), con el orden necesario para una correcta circulación del aire.

-Comience la compra por productos no alimenticios y no perecederos, dejando para el final los perecederos fríos y congelados (lácteos, carnes, aves y pescados).

-Controlar la integridad de los envases (sin roturas ni pérdidas). En latas, evite las hinchadas, abolladas, oxidadas o con bordes mal sellados.

-Asegurarse que los productos congelados estén completamente congelados.

-Verificar las fechas de vencimiento y priorizar consumir primero los que vencen antes.

-Separar las carnes crudas de los productos listos para consumir y las verduras. No mezclear en la misma bolsa productos de limpieza con alimentos.

-Minimizar el tiempo desde la compra hasta la refrigeración (no más de dos horas).

-Evitar exponer los alimentos a zonas calientes, como cerca del motor del auto o al sol.

La higiene debe ser primordial

-Lavarse las manos correctamente después de ir al baño, tocar animales, manipular dinero, sonarse la nariz, estornudar, toser, tocarse la cara u otras partes del cuerpo, cambiar pañales, usar productos de limpieza, manejar basura o fumar.

-Limpiar las superficies en contacto con alimentos (tablas, platos, utensilios, mesadas) antes y después de preparar cada alimento.

-Lavar minuciosamente frutas y verduras con agua potable.

Al momento de la elaboración:

-Separar los alimentos crudos de los cocidos o listos para consumir, durante la compra, preparación y almacenamiento.

-Usar utensilios diferentes (cuchillos, tablas) para crudos (carnes, pollos), frutas/verduras y cocidos. Lavar, desinfectar y enjuagar entre usos.

-Conservar en recipientes herméticos para evitar contacto entre crudos y cocidos.

Al momento de la cocción:

-Asegurarse de una cocción completa (temperatura interna superior a 70º C).

-Cocinar carnes y preparaciones con carne picada o trozada hasta eliminar partes rojas o rosadas.

-Cocinar huevos hasta que clara y yema estén firmes; evitar recetas con huevos crudos.

-Cocinar el pescado hasta que esté opaco y se desmenuce fácilmente.

-Para carnes, aves rellenas o rellenos, refrigerar inmediatamente después de preparar o cocinar en horno precalentado (relleno mínimo 74º C interna).

Servido y temperaturas seguras:

-Mantener calientes los alimentos calientes y fríos los fríos. Las bacterias proliferan entre 5º C y 60º C, por lo que se debe minimizar el tiempo en este rango.

-No dejar alimentos cocidos o perecederos a temperatura ambiente más de 2 horas.

-Conservar refrigerados hasta el momento de servir, especialmente los de mayor riesgo.

-Verifique temperaturas: heladera ≤ 5º C; freezer -18º C.

-Al trasladar alimentos, evitar más de 2 horas a temperatura ambiente y cubrirlos adecuadamente.

-Guardar sobras en refrigerador no más de 2 días y recalentar solo una vez.

-Nunca descongelar a temperatura ambiente; hacerlo en heladera, microondas (para cocinar inmediatamente) o durante la cocción.

-Recalentar alimentos previamente cocidos hasta mínimo 75º C.

Por consultas o mayor información, comunicarse con la Dirección de Bromatología al 3446-316652, concurrir personalmente a la oficina ubicada en el ex frigorífico, o bien por e-mail a: [email protected].

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas FIESTAS Municipalidad RECOMENDACIONES BROMATOLOGÍA Alimentos