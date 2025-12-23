 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se encuentran abiertas las inscripciones para la “Diplomatura en Vitivinicultura" en la Facultad de Bromatología UNER

Se encuentran abiertas las inscripciones a la Diplomatura en Vitivinicultura: Diplomado Especializado en Vitivinicultura, a distancia que comenzará a dictarse el 4 de marzo de 2026.

23 Dic, 2025, 15:13 PM

La diplomatura se lleva a cabo en el marco de la Ordenanza “C.S.” N° 449 y la Resolución CD N°255/25, en la Facultad de Bromatología UNER, y está a cargo del Ing. Bruno Di Cola Bucciarelli como coordinador general de la misma.

 

Está dirigida a público general, profesionales y personas que, desde distintos espacios y ámbitos, estén en relación con la temática o que necesiten formación en la misma.

 

El diseño e implementación de esta formación es consecuente con el interés internacional, nacional y regional de adquirir los conocimientos, habilidades y competencias para trabajar interdisciplinaria y cualificadamente en el rubro Vitivinícola, con otros profesionales del ámbito gastronómico, alimenticio, industrial, comunicación, entre otros, en pos de la valorización y difusión de este producto y sus territorios.

 

Desde la Facultad de Bromatología UNER, se continua afirmando el compromiso de la Universidad Pública con el sector vitivinícola entrerriano brindando asesoramiento, capacitaciones y apoyo técnico y analítico para asegurar la calidad de los productos de la región.

 

Por más información: www.fb.uner.edu.ar | [email protected]

