Construirán la Parroquia Sagrado Corazón en Gualeguaychú

El acto marcó el inicio del proyecto para la construcción de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El padre Ariel Crettaz destacó el valor espiritual y social del proyecto para el crecimiento pastoral de la zona.

"Desde el 8 de marzo arrancamos con este proyecto cuando el obispo creó la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, por el crecimiento demográfico y el espacio reducido, es que estamos en búsqueda de un espacio apropiado para desarrollar toda la actividad parroquial, para la escuela, salones para caritas, capacitaciones, etc", agregó Crettaz

Sobre el terreno

"Salió la posibilidad de un trueque o una permuta con el municipio, de propiedades que nosotros no le damos utilidad y que al municipio le venían muy bien y lo estaban usando. El terreno era parte del loteo del municipio, después empezaron las partes de transacciones, se presentó al Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad", dijo Crettaz.

Este nuevo espacio tiene casi cinco mil metros cuadrados, el padre dijo que van a asignar prioridades según la disposición del terreno.

"El viernes pasado se colocó la piedra fundacional para decir que arrancamos, en el transcurso del año que viene se van a ver mejoras en el lugar", remarcó el Padre Ariel.