“Deterioro en seguridad: ¿narcos-policías?"

Comienzo esta humilde nota explicando que es el deterioro: El deterioro es el proceso de empeoramiento, daño o desgaste gradual de algo, ya sea un objeto físico, una capacidad mental o una función orgánica. Se manifiesta como una pérdida de valor, menoscabo de la condición o disminución de las facultades. Por ejemplo: el deterioro de un objeto se refiere a su daño físico, mientras que el deterioro físico o mental implica la pérdida progresiva de facultades como la memoria o el movimiento.

La droga se expande en todos los ámbitos institucionales y en la Policía es más grave: “están los que hacen pactos con narcos” y están los que consumen drogas, hay que contener y llegan a tener vínculos ilícitos con los que les venden.

¿Qué pasa en Entre Ríos? La corrupción es las fuerzas de seguridad es un problema sistémico arraigado tanto en la policía y el servicio penitenciario, la falta de controles adecuados y presupuestos deficientes, lo que mina la confianza pública y facilita el crimen organizado, a pesar de los esfuerzos por modernizarla, evidenciando la necesidad de reformas integrales para convertirla en una verdadera agencia de investigación especializada, más allá de soluciones y maquillajes cosméticas, para enfrentar desafíos como el narcotráfico y la trata de personas, protegiendo a ciudadanos y a los honestos agentes.

Escándalo en el Chaco

“Patético”: el juez Mianovich detalló cómo fue el intento de robo de droga en una quema por parte de policías. En el interior de un patrullero se encontraron varios panes de cocaína ocultos en mochilas y debajo de los asientos, lo que elevó a siete el número de policías detenidos. Siete narco-policías fueron detenidos por robar droga que debía incinerarse, un hecho sin precedentes en la provincia que se registró este jueves cuando la plana mayor de la Policía del Chaco y del Ministerio de Seguridad estaban en el Polígono policial de Colonia Benítez para presenciar la quema de tres toneladas de marihuana y 80 kilos de cocaína. Siete efectivos del Departamento de Consumos Problemáticos fueron arrestados por robar droga de dicho operativo y quedaron a disposición de la Justicia Federal. La carga que se destruyó fue valuada en 1.200 millones de pesos. En este contexto, se ha dispuesto de forma preventiva la separación del servicio de la totalidad de los efectivos involucrados, conforme a lo establecido por la normativa vigente, hasta tanto se resuelva su situación administrativa y judicial.

¿Cómo estamos en Entre Ríos?

“Complicidades de policías con narcos”, clima espeso y cambios. Los últimos procedimientos por narcotráfico en Paraná revelaron que los investigados estaban advertidos de los allanamientos ordenados por la Justicia.

“El decepcionante resultado de las múltiples requisas contra la organización delictiva del clan Latorre y sus socios generó mucha bronca tanto en la Justicia como en la Policía y en el Ministerio de Seguridad. En la investigación a la nueva banda del “Tavi” Celis hoy alojado en la UP9 colonia penal, desbaratada en octubre, reveló los contactos de sus integrantes con integrantes de fuerzas de seguridad y las advertencias sobre los allanamientos. El jefe de Policía, Claudio González, pasó la escoba y dispuso relevos y traslados, mientras la Justicia investiga los vínculos de corrupción”.

Dicho esto, porque no hay sumario para los de arriba ¿Qué saben? ¿A que le temen nuestros representantes?, En Entre Ríos Les exigimos a los hombres y mujeres de la fuerzas de seguridad que respeten los derechos humanos.

Nadie aprende, pareciera, a respetar los derechos humanos cuando se vulneran los propios, Los suicidios de agentes empujan a una reestructuración en la Policía (PER) los que vienen luchando son los de La Asociación Profesional de Policías de Entre Ríos (Apropoler), la entidad que pretende representar a activos y retirados de la Policía y penitenciarios de Entre Ríos, se han plantado contra la estructura del poder del estado, solo algunos se animan a acompañar, a otros el miedo los paraliza, y algunos son extremadamente obsecuentes por naturaleza.

¿Alcanza con el Pastor?

Se anunciaron medidas de reorganización, bienestar, para la Policía de Entre Ríos. Fue después que varios agentes tomaran autodeterminaciones en distintos puntos de la provincia.

La Policía de Entre Ríos contrató con la “anuencia” del ministerio al pastor evangélico Miguel Kecher para que dicte “charlas espirituales” a los miembros de la fuerza en todas las dependencias policiales.La iniciativa busca ofrecer apoyo espiritual a los agentes de policía.

¿Quién es el pastor?: Se trata de Miguel Kecher, de la Misión Iglesia Evangélica Pentecostal.

¿Qué hará?: Impartirá charlas de índole espiritual en diferentes comisarías y reparticiones de la policía. Dios quiera que con estas charlas disminuyan las muertes.

Mis respetos a los funcionarios de la policía y del servicio penitenciario que pretenden siempre pero siempre cumplir con la ley, en un clima hostil y lograr hacer bien su trabajo,y no dedicarse a quedar bien con algunos jefes, ignorando sus “chanchullos” y “agachadas”, no es todo solamente por parte del estado pagar los sueldos los primeros días del mes, hay otra cuestiones y no son consideradas, es muy negativa la prohibición o el no tratamiento de proyectos de sindicalización y no fortalecer la situación laboral de los uniformados, en Argentina los miembros de las fuerzas de seguridad tienen vedada en su reglamentación interna la posibilidad de reivindicar derechos colectivos. Por su parte, el Código Penal incluye figuras como amenazas, coacciones y sediciones que podrían aplicarse a aquellos funcionarios que decidan protestar. Se les exige a los policías, puesto que es parte central de sus tareas que sean los primeros en defender los derechos de todos los ciudadanos, mientras que los suyos les son cercenados. Si no les respetan los derechos laborales a los que nos cuidan, convalidamos una grave injusticia. En cualquier caso, los Estados deben garantizar que los trabajadores y las trabajadoras policiales gocen del derecho a organizarse para discutir entre ellos sus condiciones de trabajo, a peticionar a sus superiores, a las autoridades y a expresarse públicamente siempre en forma pacífica,(SIN SUFRIR “REPRESALIAS ENCUBIERTAS” COMO UN TRASLADO O LE INVENTEN ALGUN SUMARIO”),CON OBSECUENTES QUE BRINDEN TESTIMONIO FALSO, estos y otros ítems, que también incluyen la pretensión de un mejor salario y la optimización de los regímenes de descanso y condiciones dignas de trabajo, aseo, un buen almuerzo y cena en las guardias de doce (12) y veinticuatro (24) horas corridas, estar al día con las licencias anuales ordinarias (LAO), forman parte del cúmulo de reclamos que jamás son bien escuchados por parte de las autoridades. Es necesario derribar una serie de prejuicios, estigmas y generalizaciones y seguir el camino de las democracias consolidadas que apuntan a fortalecer el bienestar del recurso humano como herramienta clave para mejorar la calidad del servicio prestado y consecuentemente, revertir la inseguridad que permitiría exigir condiciones dignas de trabajo y acceder a una negociación colectiva, la sindicalización debería alcanzar a las policías y servicios penitenciarios tanto federal como de cada provincia. La sindicalización es un resorte de control para el Estado en cuanto al cumplimiento de los protocolos de atención social y sanitaria, contención psicológica ante situaciones límites a las que están expuestos los agentes, los Estados deben garantizar que los trabajadores y trabajadoras policiales gocen del derecho a organizarse para discutir entre ellos sus condiciones de trabajo, a peticionar a sus superiores y a las autoridades y a expresarse públicamente en forma pacífica, sin hostigamientos teniendo en cuenta el carácter de servicio público esencial de seguridad hacia la ciudadanía que se debe garantizar siempre por parte del estado y el poder que ostentan los agentes. Y no sufrir represalias como traslados y cambio de funciones encubiertas, que no son más que el abuso de poder por parte de algunos dentro de la estructura. Si queremos avanzar hacia una policía más democrática y respetuosa de los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores a la protesta, debemos empezar por evitar que los suyos sean vulnerados. Para ir hacia un modelo securitario que en vez de imponer el orden gestione el conflicto inherente a nuestra sociedad antes que seguir sumando policías, antes hay que atender las demandas de los que tenemos.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

La negativa de la Corte Suprema. En 2017, por parte de los ministros del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz determinaron que los policías no tienen un derecho colectivo a sindicalizarse. En disidencia votaron Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Más allá de las posturas favorables o negativas, en el fallo todos los jueces coincidieron en rechazar la potestad del “derecho a huelga” teniendo en cuenta el carácter de servicio público de la seguridad.

 (El Derecho de huelga, organización libre y democrática consagrado esto en la CN, en su artículo 14 bis)

La sindicalización

Hay sindicalización en buena parte de los países europeos como Alemania, Italia, Polonia, Francia y Portugal, así como también en Estados Unidos y Canadá, las mejores policías del mundo están sindicalizadas y en nuestra región, en Brasil y Uruguay. En general, todas tienen en común las limitaciones y la necesidad de sostener guardias mínimas de un servicio considerado esencial como la salud y el transporte. ¿Por algo será?

Acá en Entre Ríos no se animan por ahora, ni el poder ejecutivo, ni tampoco vemos algún legislador con coraje que tome la iniciativa y presente algún proyecto de LEY y materialice en un norma jurídica los derechos de los funcionarios afectados a la seguridad pública.

La pregunta es: ¿A qué le tienen miedo nuestros representantes?

Ariel Heidenreich