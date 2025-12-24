 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SINIESTRO VIAL

Vivos de milagro: cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

El siniestro ocurrió en el km 0 de la autovía. Dos mujeres y dos varones que se trasladaban en un Citroen C3 resultaron con lesiones diversas.

24 Dic, 2025, 19:37 PM

Pasadas las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas intervino en un siniestro vial ocurrido en el km 0 de la Ruta Nacional 14.

 

Por causas que se investigan, el conductor de un automóvil Citroen C3, perdió el control del mismo volcando sobre el guardarail del cantero central. Los cuatro ocupantes, dos varones y dos mujeres, viajaban desde Buenos Aires a Gualeguaychú, donde tienen domicilio.

 

Las mujeres fueron trasladadas en ambulancia del Hospital de Ceibas hacia ese nosocomio, con lesiones diversas.

En el lugar se trabajó con tránsito asistido y reducción de calzada rápida hasta la llegada del auxilio de Vialidad Nacional para ser retirado del lugar-

 

Trabajaron además de una unidad de bomberos, personal policial y de gendarmería.

Temas

SINIESTRO VIAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso