Vivos de milagro: cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Pasadas las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas intervino en un siniestro vial ocurrido en el km 0 de la Ruta Nacional 14.

Por causas que se investigan, el conductor de un automóvil Citroen C3, perdió el control del mismo volcando sobre el guardarail del cantero central. Los cuatro ocupantes, dos varones y dos mujeres, viajaban desde Buenos Aires a Gualeguaychú, donde tienen domicilio.

Las mujeres fueron trasladadas en ambulancia del Hospital de Ceibas hacia ese nosocomio, con lesiones diversas.

En el lugar se trabajó con tránsito asistido y reducción de calzada rápida hasta la llegada del auxilio de Vialidad Nacional para ser retirado del lugar-

Trabajaron además de una unidad de bomberos, personal policial y de gendarmería.

