Guale ALERTA AMARILLA

Papá Noel llegaría con fuertes tormentas

Rige alerta amarilla para la noche y madrugada de esta Navidad. Tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica y abundante caída de agua, informa el SMN.

24 Dic, 2025, 17:51 PM

A través de sus canales de información, desde el Servicio Meterológico Nacional informan que rige alerta amarilla para el Departamento Gualeguaychú, para la noche de este miércoles y madrugada del jueves.

 

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

 

Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas.

 

Las mismas podrían provocar un descenso de temperaturas, trayendo el alivio esperado luego de los 40°C de sensación térmica que se alcanzó en la tarde del 24 de diciembre

ALERTA AMARILLA

