Papá Noel llegaría con fuertes tormentas

A través de sus canales de información, desde el Servicio Meterológico Nacional informan que rige alerta amarilla para el Departamento Gualeguaychú, para la noche de este miércoles y madrugada del jueves.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas.

Las mismas podrían provocar un descenso de temperaturas, trayendo el alivio esperado luego de los 40°C de sensación térmica que se alcanzó en la tarde del 24 de diciembre

