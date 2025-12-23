Cronograma de recolección de residuos durante Navidad

El miércoles 24 de diciembre de 2025 la recolección se realizará únicamente en horario diurno, hasta las 14 horas. Ese día no habrá recolección nocturna.

El jueves 25 no se prestará el servicio durante toda la jornada y tampoco se realizará el barrido de calles.

Las tareas y horarios habituales se retomarán el viernes 26 por la mañana, en todos los sectores de la ciudad.

Se recuerda, además, la importancia de respetar la separación de residuos domiciliarios. Los residuos secos o inorgánicos incluyen plásticos, papeles, cartones, trapos, telas, vidrios aislados, telgopor y latas. Los residuos húmedos u orgánicos comprenden restos de alimentos crudos o cocidos, como pan, cáscaras, semillas, carozos, café, yerba, saquitos de té, hojas y flores.

Asimismo, los residuos patogénicos domiciliarios abarcan pañales, toallitas femeninas, tampones, jeringas, gasas, vendas, cotonetes, cenizas y colillas de cigarrillo.

En cuanto a los días de recolección, los residuos orgánicos se retiran los lunes, miércoles y viernes; los inorgánicos, los martes, jueves, sábados o domingo; y los patogénicos domiciliarios, todos los días.

Se solicita a los vecinos colaborar respetando el cronograma especial y evitando sacar los residuos en los días y horarios en los que no habrá servicio.