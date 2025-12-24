Pirotecnia cero: Está vigente la ordenanza que prohíbe su uso

El Gobierno de Gualeguaychú reitera a la comunidad que, ante cualquier incumplimiento detectado, los vecinos pueden realizar denuncias comunicándose al teléfono 3446-641628.

La normativa permanece vigente desde el 1° de marzo de 2017, y establece que permanece prohibido “el uso, fabricación, depósito y comercialización, tanto minorista como mayorista, de artificios pirotécnicos” en todo el territorio del ejido municipal.

Esta medida fue establecida por la ordenanza N°12079 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en diciembre de 2016.

La normativa incluye expresamente los denominados “globos aerostáticos” y artefactos similares, debido al riesgo potencial de incendio que representan. Solo quedan exceptuados los elementos pirotécnicos destinados a señales de auxilio, emergencias náuticas o al uso exclusivo de las fuerzas armadas, de seguridad y defensa civil.

Esta regulación tiene como principal objetivo proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el bienestar animal y el ambiente. Los estruendos y las emanaciones químicas provocadas por la pirotecnia generan efectos altamente nocivos en animales domésticos y silvestres, tales como taquicardia, temblores, pérdida de control, miedo intenso e incluso la muerte. Asimismo, producen graves molestias y trastornos en niños, adultos mayores y personas con patologías sensitivas o neurológicas.

Además, la contaminación lumínica, sonora y química derivada de estos artefactos afecta la convivencia ciudadana y el ecosistema local. Por estos motivos, Gualeguaychú reafirma año tras año su compromiso de ser una ciudad libre de pirotecnia.