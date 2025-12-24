El Obispo de Gualeguaychú llamó a “recuperar el sentido de la Navidad”

“Nos haría mucho bien recuperar el sentido de la Navidad”, pidió el Obispo, y la definió como la fiesta del “encuentro de Dios con el hombre”.

Zordán resaltó la importancia de mantener la fe y consideró que incluso las circunstancias más trágicas de la vida, adquieren un nuevo sentido cuando se observan con fe. “Uno encuentra un motivo para vivir”, expresó.

“Celebrar la navidad es celebrar el comienzo de ese acontecimiento. Atrapa la vida del creyente y le da un sentido nuevo”, señaló.

“Recuperar el sentido de la Navidad nos haría mucho bien, esta es la fiesta del encuentro de Dios con el hombre. Creo que la dificultad o el problema está cuando se reduce solo a una cena”, reflexionó.

La misa en la Catedral, está prevista para las 20 horas, hoy, 24 de diciembre. En tanto que, para el domingo 28 de diciembre, la clausura del Año Jubilar, se celebrará a las 21 horas.