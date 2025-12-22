Los 90 de Landriscina: Miguel Pereyra le puso música a una canción del cuentista

Miguel le puso música a la letra de Luis Landriscina, quien memorizó la historia de su infancia en una canción.

En el cumpleaños participaron Soco Bértora, Pedro Pavón, Eduardo Luján y Miguel Pereyra y sus esposas, y se sumó gente de toda la Argentina, entre ellos Jairo. La fiesta se realizó en un predio de Prefectura.

"Me costó musicalizarla porque es un cuento, está memorizando cuando era chico y jugaba a la pelota, al balero, etc. "El me eligió para que haga la canción, la terminé hace dos días de preparar", agregó Landriscina.