Realizan obras para mejorar la residencia socioeducativa de Gualeguaychú

Los trabajos se realizan en el marco de una planificación para fortalecer los espacios de cuidado y protección de la niñez entrerriana.

La residencia cumple una función estratégica en la contención y acompañamiento de la niñez y adolescencia entrerriana en situación de vulnerabilidad. La intervención forma parte de una planificación de obras sostenida del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, para mejorar las condiciones de infraestructura en los edificios dependientes del Copnaf en el territorio provincial.

"Avanzamos en intervenciones en los edificios del Copnaf para hacer posible un entorno más seguro, habitable y digno para quienes transitan y trabajan en este espacio. Nuestra prioridad es fortalecer la infraestructura de las residencias, garantizando condiciones adecuadas de bienestar para los gurises y jóvenes entrerrianos", afirmó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob.

Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó el impacto directo de estas acciones: "Cada mejora en una residencia es una inversión en el bienestar de las niñas y los niños que la habitan. Contar con espacios adecuados también fortalece el trabajo de los equipos, que acompañan procesos complejos y requieren mejores condiciones para desarrollar su tarea".

La intervención requiere una inversión provincial de 32 millones de pesos y un plazo de 60 días corridos. En este marco, se ejecuta la impermeabilización de cubiertas, la construcción de una nueva estructura metálica con cubierta de chapa en el sector de tanques de reserva, y la reparación de grietas y fisuras en las cargas de techo.

Además, se instalará una nueva cañería de agua de 80 metros lineales desde la conexión de red pública en calle Urquiza, que se vinculará con la alimentación existente sobre calle Hermanas Mercedarias para abastecer directamente la cocina y la cisterna del edificio. La firma a cargo de los trabajos es Sittner Leonardo Gustavo.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos