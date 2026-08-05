Detuvieron a dos hombres tras un intento de robo y una violenta agresión a la policía

Alrededor de las 22:30h del martes, personal de la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú, intervino a raíz de un llamado telefónico recibido por parte de un vecino, quien informó que dos hombres habrían intentado ingresar a un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Del Valle y Borques.

Con las características aportadas, los efectivos localizaron a dos individuos que coincidían con la descripción brindada.

Al momento de ser identificados, uno de ellos, de 39 años de edad, adoptó una actitud agresiva, resistiéndose al procedimiento y agrediendo físicamente al personal policial, provocando además daños en un equipo de comunicación perteneciente a uno de los funcionarios intervinientes.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido por el supuesto delito de resistencia a la autoridad. En tanto, el segundo involucrado, de 38 años de edad, intentó impedir la aprehensión de su acompañante, motivo por el cual también fue reducido y trasladado a sede policial.