"Habla cuatro o cinco palabras y le dispara": revelan detalles escalofriantes del homicidio de Auzqui en Gualeguaychú

La fiscal Martina Cedrés reveló en RADIO MÁXIMA que se determinó que el joven de 23 años imputado por el homicidio de Nilo Benjamín Auzqui “llega en bicicleta, habla cuatro o cinco palabras, le dispara y se va”, hecho ocurrido a la una de la madrugada de este lunes en la esquina de España y Güemes.

Cedrés precisó que “el chico llega en bicicleta, se ve claramente cuando saca el arma y dispara, la otra persona está en la calle, a pie”, y añadió que no se observa que la víctima haya podido defenderse.

Adelantó además que pidió 90 días de prisión preventiva para el imputado, quien se abstuvo de declarar cuando fue convocado, luego de designar a un abogado particular.

Acerca de las posibles motivaciones del crimen, la fiscal comentó que “en el barrio nos hablaron de discusiones por situación de consumo de droga, y la otra el reproche por un robo, pero eso es irrelevante para el proceso penal, la motivación es irrelevante salvo que se den situaciones agravantes”, y deslizó además que existe algún temor entre vecinos para declarar.

“Eran conocidos del lugar, por el momento desconozco si tenían otro tipo de relación”, manifestó.

El disparo letal

Cedrés indicó que los médicos forenses redactaron un informe preliminar de autopsia, y se determinó que fueron “al menos tres disparos, uno de los cuales impacta en el cuerpo”, y detalló que “disparos con un arma de fuego calibre 22, que ingresa por el tórax, como por debajo de la axila y le causa una hemorragia interna que le produce la muerte”.

Dijo asimismo que “por ahora investigamos el homicidio agravado por la utilización del arma de fuego, porque esto genera un poder ofensivo mayor a la persona que la utiliza, y un poder defensivo menor de la persona que podría tal vez defenderse. Esto descarta cualquier situación de defensa, no se ve ningún tipo de pelea o situación previa”.

El arma no apareció

Agregó que “al arma la pudo haber descartado entre España y Guemes y el barrio municipal de Tropas, la pudo haber descartado en ese largo trayecto”.

En horas de la madrugada de este lunes, aproximadamente a la 01:10, personal policial fue comisionado a la intersección de calles España y Güemes tras recibirse un llamado que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron a un hombre tendido sobre la vía pública. En una primera evaluación, personal médico constató su fallecimiento. Posteriormente, tras la intervención de Policía Científica y del Médico Policial, se estableció que presentaba una herida de arma de fuego, determinándose que se trataba de una muerte violenta.

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Mauricio Asler, dijo en RADIO MÁXIMA que la víctima fue identificada como Nilo Benjamín Auzqui, de 46 años, y que la persona fallecida tenía antecedentes por robos y hurtos.