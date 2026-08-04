Detuvieron en barrio Munilla a un hombre que tenía un pedido de captura vigente

4 Ago, 2026, 14:45 PM
El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Goldaracena y 3 de Febrero, donde los efectivos localizaron al sospechoso durante un operativo investigativo.
Según se informó, la orden de detención había sido dispuesta por el Tribunal de Juicios y Apelaciones, mediante un oficio emitido el 27 de julio de 2026, en el marco de un legajo por violación de domicilio.
Tras la aprehensión, la Policía dio inmediata intervención a las autoridades judiciales requirentes y, una vez cumplidas las diligencias de rigor, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
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