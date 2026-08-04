Comenzó el plan de reconstrucción y modernización de las plazoletas de Avenida Parque

El Gobierno de Gualeguaychú inició esta semana las tareas de reconstrucción y modernización de las plazoletas ubicadas sobre Avenida Parque Cándido Irazusta. “Las plazoletas de la Avenida Parque están todas destruidas, por eso las vamos a reconstruir y a modernizar. Van a tener un rediseño que hará que estos espacios públicos vuelvan a ser disfrutados con seguridad. Vamos a readecuar todos los cordones perimetrales, vamos a levantar todas las veredas interiores, todo lo que está comprendido dentro de las plazoletas lo vamos a hacer de nuevo, y las vamos a hacer todas de nuevo”, remarcó el intendente Mauricio Davico cuando anunció la obra.

Las primeras labores se concentraron en el tramo comprendido en Cándido Irazusta y Almirante Brown, a la altura del Mercado del Munilla, y avanzan en dirección al Corsódromo mediante los trabajos de una cuadrilla contratada que lleva adelante el desmonte y la demolición del hormigón y los cordones interiores existentes.

El perímetro de la obra quedará delimitado con vallas mientras duren los trabajos de la jornada y el tránsito peatonal se reorganiza sobre las veredas linderas que bordean la avenida.

El proyecto completo abarca el mejoramiento de la totalidad de los 850 metros lineales de la Avenida Parque Cándido Irazusta, entre Almirante Brown y España, y la primera etapa del plan contempla la intervención de los primeros 245 metros del corredor, tramo donde se emplazan cuatro plazoletas.

Los trabajos salieron a licitación pública y la adjudicación recayó en una empresa privada, encargada de las tareas de demolición, hormigonado e instalación de la infraestructura de base.

Los detalles del proyecto

El rediseño integral incluye una ciclovía recta de 2,20 metros de ancho sobre el sector sur y una senda peatonal central de 3,60 metros que, en una etapa posterior, será revestida en piedra laja San Luis y mármol travertino, además de contar con señalización táctil en acero inoxidable destinada a personas no videntes.

Esa segunda etapa prevé también la construcción de pérgolas de descanso con bancos de mármol travertino, junto con bolardos de acero inoxidable y teflón, provistos de iluminación incorporada, en las esquinas de cruce, en sintonía con el perfil estético y funcional que distingue al proyecto.

El equipamiento se completará con bebederos, cestos de residuos, cartelería y nuevas luminarias, a lo que se sumará la reposición del arbolado con ejemplares que integrarán la nueva forestación planificada para todo el corredor.

Lo cierto es que la puesta en valor de este corredor consolida un espacio de uso cotidiano para vecinos y turistas, y proyecta a la avenida como un eje de accesibilidad, forestación y diseño urbano de cara a las próximas temporadas.

“A esta obra la van a disfrutar los que vienen a caminar, los que vienen a andar en bicicleta, los que vienen a hacer ejercicio en general, los turistas, los vecinos y también los que vienen a dar la vuelta al perro a los domingos. Esta obra va a quedar impecable”, había remarcado el Presidente Municipal.

Municipalidad de Gualeguaychú