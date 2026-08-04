Rifa solidaria por Isabella: debe continuar con el tratamiento en el Hospital Garrahan

“Tiene un quiste en el cerebro, en la parte temporal”, contó su madre Daiana González en RADIO MÁXIMA.

Los profesionales médicos le informaron que la desviación en los ojos de la pequeña, se produce por convulsiones internas correspondientes a un quiste aracnoideo. Las convulsiones no se manifiestan externamente, sino solo a través de sus ojos.

“Tuvo un ataque de epilepsia, por eso quedó con la vista desviada. No sabemos de que se trata. Tiene convulsiones internas, por eso desde afuera no se ven. Se manifiestan a través de los ojos solamente”, expresó Daiana.

Isabella fue diagnosticada mediante una resonancia magnética, pero debe continuar con los estudios médicos. Actualmente la niña puede seguir con su vida normal, pero este 7 de agosto debe ser atendida en hospital Garrahan donde le comunicarán cuáles son los pasos a seguir.

Cómo ayudar

El padre no cuenta con trabajo fijo, pero realiza changas y para recaudar fondos organizaron una rifa, con la que esperan poder reunir el dinero necesario para el viaje.

El número de la rifa vale 4 mil pesos. Se sorteará una bicicleta con motivo del Día del Niño. La bicicleta será comprada con parte de la recaudación.

Para quienes deseen colaborar con la familia de Isabella, pueden comunicarse al número de teléfono: 3446 236710

Mientras que para quienes deseen colaborar con aportes económicos, el alias de la mamá de la menor es: DAI.MP.24