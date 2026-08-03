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Guale ACTIVIDAD SOLIDARIA

Rotarios y Hogar de Ancianos organizan un torneo de burako para recaudar fondos

Será el 9 de agosto en la Asociación de Magisterio ubicada en Fray Mocho 170. La actividad contará con servicio de meriendas, premios y sorteos.

3 Ago, 2026, 21:07 PM
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Los Clubes Rotarios de Gualegauychú, junto a la comisión directiva del Hogar de Ancianos Gualeguaychú, organizan un “Torneo de Burako”, con la intención de que las personas se reúnan a jugar al clásico juego de mesa de fichas numeradas, y a su vez, lograr recaudar fondos para el Proyecto Comunidad Activa Hogar.

 

Esta jornada solidaria contará con la especial organización y conducción de Marcela, y se realizará el domingo 9 de agosto, en la Asociación del Magisterio, ubicada en calle Fray Mocho 170.

 

La actividad contará con servicio de meriendas, premios y sorteos.

 

¡No te pierdas esta oportunidad de divertirte en familia y con amigos!

 

Inscripción: (3446) 643558

 

Rotary International Distrito 4945

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