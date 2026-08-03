Rotarios y Hogar de Ancianos organizan un torneo de burako para recaudar fondos

Los Clubes Rotarios de Gualegauychú, junto a la comisión directiva del Hogar de Ancianos Gualeguaychú, organizan un “Torneo de Burako”, con la intención de que las personas se reúnan a jugar al clásico juego de mesa de fichas numeradas, y a su vez, lograr recaudar fondos para el Proyecto Comunidad Activa Hogar.

Esta jornada solidaria contará con la especial organización y conducción de Marcela, y se realizará el domingo 9 de agosto, en la Asociación del Magisterio, ubicada en calle Fray Mocho 170.

La actividad contará con servicio de meriendas, premios y sorteos.

¡No te pierdas esta oportunidad de divertirte en familia y con amigos!

Inscripción: (3446) 643558

Rotary International Distrito 4945

Temas ACTIVIDAD SOLIDARIA