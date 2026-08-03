Rotarios y Hogar de Ancianos organizan un torneo de burako para recaudar fondos

3 Ago, 2026, 21:07 PM
Los Clubes Rotarios de Gualegauychú, junto a la comisión directiva del Hogar de Ancianos Gualeguaychú, organizan un “Torneo de Burako”, con la intención de que las personas se reúnan a jugar al clásico juego de mesa de fichas numeradas, y a su vez, lograr recaudar fondos para el Proyecto Comunidad Activa Hogar.
Esta jornada solidaria contará con la especial organización y conducción de Marcela, y se realizará el domingo 9 de agosto, en la Asociación del Magisterio, ubicada en calle Fray Mocho 170.
La actividad contará con servicio de meriendas, premios y sorteos.
¡No te pierdas esta oportunidad de divertirte en familia y con amigos!
Inscripción: (3446) 643558
Rotary International Distrito 4945
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