Detrás de la rueda: quiénes son y qué hacen los rotarios de Gualeguaychú

Cada 4 de agosto se conmemora el Día del Rotario Argentino, en recuerdo del nacimiento de Luis Vicente Giay, el único argentino que presidió Rotary International.

Y quizás sea una buena ocasión para aclarar algo: esa rueda dentada que aparece en distintos lugares de la ciudad no pertenece al Automóvil Club Argentino. Es el símbolo de Rotary.

Pero detrás de esa rueda no hay una máquina. Hay personas.

Personas de distintas edades, profesiones, experiencias, ideas y formas de hacer que deciden reunirse para transformar una necesidad en una acción concreta. No todas piensan igual —y por suerte—. A veces las diferencias son enormes, pero el grupo logra avanzar porque el objetivo siempre está adelante, recordando para qué están allí.

En Gualeguaychú funcionan dos clubes: Rotary Club Gualeguaychú y Rotary Club Gualeguaychú Oeste. Cada uno tiene su historia, sus proyectos y su propia dinámica, aunque también comparten iniciativas por las que muchos vecinos seguramente los conocen.

El reconocimiento al Mejor Compañero y el actual proyecto de reconstrucción de un ala del Hogar de Ancianos son algunos de esos puntos de encuentro en los que ambos clubes unen esfuerzos alrededor de un mismo propósito.

Rotary es organizar, gestionar recursos, acompañar instituciones, trasladar donaciones, impulsar proyectos y buscar soluciones. A veces se trata de una gran obra que lleva meses o años. Otras veces, simplemente, de estar presentes y encontrar la manera de dar una mano.

También es todo lo que sucede detrás de cada acción: reuniones, llamados, ideas, acuerdos, desacuerdos y personas aportando desde el lugar que pueden. En ese recorrido se construyen vínculos y amistades que permiten que un grupo tan diverso pueda trabajar unido.

Ser rotario no significa tener todas las respuestas ni pensar de la misma manera. Significa poder mirar más allá de las diferencias cuando hay una necesidad esperando una respuesta.

Este 4 de agosto es el día de quienes aportan su tiempo, sus conocimientos, sus contactos, sus manos o su voluntad para lograr que algo suceda.

Porque cada aporte que una persona hace dentro del club se multiplica hacia afuera.

Eso es Rotary: gente diferente, un objetivo en común y una rueda que sigue girando porque todavía queda mucho por hacer.