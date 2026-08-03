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Guale HOMICIDIO

Avanza la investigación por homicidio: allanaron una vivienda del barrio Yapeyú

Mientras avanza la investigación para reunir las pruebas contra el presunto autor del disparo, se realizó un nuevo allanamiento con resultado positivo en la vivienda del detenido. Este martes se realizará la autopsia al cuerpo de la víctima.

3 Ago, 2026, 22:59 PM
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En el marco de una investigación judicial por un hecho de homicidio simple, personal de Comisaría Segunda llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda del barrio Yapeyú en Gualeguaychú, en el cumplimiento de una orden emanada por la autoridad judicial competente.

 

Como resultado del procedimiento, que arrojó resultado positivo, se procedió al formal secuestro de elementos de interés para el avance de la investigación.

 

La diligencia fue realizada por personal de Comisaría Segunda, con la colaboración del Grupo Especial GEG y de Policía Científica, continuándose con las actuaciones de rigor bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente.

 

La autopsia al cuerpo de Nilo Benjamín Auzqui está prevista para este martes a las 9 de la mañana en la morgue judicial.

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