Avanza la investigación por homicidio: allanaron una vivienda del barrio Yapeyú

En el marco de una investigación judicial por un hecho de homicidio simple, personal de Comisaría Segunda llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda del barrio Yapeyú en Gualeguaychú, en el cumplimiento de una orden emanada por la autoridad judicial competente.

Como resultado del procedimiento, que arrojó resultado positivo, se procedió al formal secuestro de elementos de interés para el avance de la investigación.

La diligencia fue realizada por personal de Comisaría Segunda, con la colaboración del Grupo Especial GEG y de Policía Científica, continuándose con las actuaciones de rigor bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente.

La autopsia al cuerpo de Nilo Benjamín Auzqui está prevista para este martes a las 9 de la mañana en la morgue judicial.

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