No hubo acuerdo en UnionBat y se confirmaron 101 despidos

Lamentablemente, la empresa no presentó ninguna propuesta en el marco de la conciliación obligatoria, y se confirmaron los 101 despidos de UnionBat en el Parque Industrial Gualeguaychú.

La audiencia fue convocada para este martes en la Secretaría de Trabajo, y la empresa no brindó ninguna solución, por lo cual los empleados quedaron en situación de despedidos.

A fines de junio, la fábrica de baterías anunció que dejaría de producir en Gualeguaychú, para concentrar la producción en su planta de San Martín, provincia de Buenos Aires.

En ese momento, los trabajadores iniciaron un acampe en la planta del Parque Industrial.