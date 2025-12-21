Vacaciones en Brasil: qué documentación se debe presentar en la frontera

Antes de la llegada de un nuevo año, inicia la planificación de las vacaciones, Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos por los correntinos. La cercanía geográfica y los pasos fronterizos de Paso de los Libres–Uruguaiana y Santo Tomé–São Borja hacen que miles de viajeros crucen cada temporada, por lo que conocer con anticipación los requisitos vigentes para 2026 resulta clave para evitar demoras o inconvenientes.

Documentación personal: lo indispensable

Para ingresar a Brasil por turismo, los ciudadanos argentinos no necesitan visa y pueden permanecer hasta 90 días. Sin embargo, es obligatorio presentar DNI tarjeta o pasaporte vigente, siempre en formato físico y en buen estado. Las autoridades migratorias no aceptan versiones digitales desde el celular ni documentos dañados. En el caso de menores de edad, además del documento, se debe acreditar la filiación mediante partida de nacimiento o libreta de matrimonio, y si el viaje se realiza con uno solo de los progenitores o sin ellos, se exige una autorización de viaje emitida por escribano, juez de paz o autoridad migratoria.

Paso de los Libres

Quienes opten por viajar en auto desde Corrientes deberán contar con la documentación completa del vehículo y del conductor. Es obligatorio disponer de cédula de identificación válida, licencia de conducir argentina vigente y un seguro Mercosur con cobertura internacional, además del grabado de dominio en los cristales. Para agilizar los controles, especialmente en Paso de los Libres, se recomienda completar previamente el pre-registro migratorio online de la Policía Federal de Brasil.

En materia sanitaria, Brasil no exige actualmente vacunas obligatorias para el ingreso y no solicita certificados COVID-19. No obstante, los especialistas recomiendan aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla si el viaje incluye zonas selváticas o rurales. También se aconseja contratar un seguro de salud o asistencia al viajero, ya que permite cubrir eventuales gastos médicos durante la estadía. (El Litoral de Corrientes)

