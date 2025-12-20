 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TRÁNSITO

Conocé los cortes de tránsito por el Pesebre Viviente y el encendido de la Luz de Belén

Este domingo 21 de diciembre, desde las 18 h, se implementarán cortes de tránsito en la zona de la costanera con motivo del Pesebre Viviente y el encendido de la Luz de Belén.

20 Dic, 2025, 16:22 PM

a Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad del Gobierno de Gualeguaychú, informa que el domingo 21 de diciembre, a partir de las 18:00 h y hasta la finalización del evento, se realizarán cortes al tránsito vehicular con motivo del Pesebre Viviente y el encendido de la Luz de Belén.

Las interrupciones a la circulación se llevarán adelante en los siguientes sectores:

• Tiscornia y Buenos Aires

• San Lorenzo y Concordia

• Avenida Morrogh Bernard, a la altura de los galpones del Puerto

 

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y las indicaciones del personal de Tránsito, además de utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes y garantizar el normal desarrollo de la actividad.

 

El evento se desarrollará a partir de las 20 h en el playón frente a la Plaza Almeida (ex Plaza Colón), sobre la costanera de la ciudad, y es organizado por el Gobierno de Gualeguaychú junto a las Iglesias Cristianas. Se trata de una propuesta gratuita y al aire libre, pensada para vivir la Navidad desde el encuentro, la fe y la esperanza compartida.

 

Durante la jornada, el grupo Astorga Lemes musicalizará el encuentro con un show en vivo. Al finalizar la representación, Ornella Tafarel acompañará el encendido de la Luz de Belén interpretando la tradicional canción “Noche de Paz”, en un momento especialmente emotivo.

 

Las escenas del Pesebre Viviente estarán representadas por vecinos de distintas comunidades religiosas de Gualeguaychú: la Anunciación a cargo de la Iglesia Evangélica Luterana; la Visitación por la Iglesia Evangélica del Río de la Plata; la Tribulación de San José por la Catedral San José; el Nacimiento por la Parroquia Sagrado Corazón; el anuncio de los ángeles a los pastores y la visita al pesebre por la Parroquia San Juan Bautista; la escena de los Reyes Magos por la Parroquia Cristo Rey; y el cierre, “Con Jesús el Reino de Dios se hace realidad”, por la Parroquia Santa Teresita y la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

La puesta en escena incorporará una mirada actual, con figuras contemporáneas que se acercan al nacimiento de Jesús, como personas acompañando a un adulto mayor, un médico, un enfermo, entre otras imágenes que buscan reflejar la realidad cotidiana y el mensaje vigente de amor y solidaridad.

 

Asimismo, durante el evento se compartirá el significado y la historia de la Luz de Belén, una tradición nacida en Austria en 1986, que propone llevar una “Luz de la Paz” encendida en la Gruta de la Natividad hacia distintos países del mundo como símbolo de esperanza, fraternidad y paz.

 

Si bien habrá sillas y gradas disponibles, se recomienda a los asistentes llevar su reposera para mayor comodidad. Durante la jornada se entregarán velas, y quienes deseen llevar la Luz de Belén a sus hogares podrán hacerlo trayendo su propia vela.

 

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se agradece la colaboración de los vecinos y se solicita tener en cuenta los cortes de tránsito previstos para una circulación ordenada y segura.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

