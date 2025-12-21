En Gualeguaychú, Bomberos se capacitan en incendios forestales

En el marco del Curso de Combatiente Forestal que se desarrolla en Gualeguaychú, se llevaron adelante nuevas instancias de evaluación y práctica orientadas a fortalecer las capacidades operativas de los participantes.

Durante la jornada se realizaron exámenes prácticos vinculados al uso de herramientas manuales y herramientas manuales motorizadas, así como la ejecución de brechas o líneas de defensa, trabajando sobre la correcta selección de puntos de anclaje.

Los 21 participantes fueron organizados en cuatro grupos de trabajo, que se rotaron para cumplir con las distintas evaluaciones previstas. En ese contexto, también se desarrollaron prácticas con motobombas de alta presión, incluyendo tendido de mangas, reconocimiento de diferencias entre acoples, técnicas de enrollado, despliegue de emergencia y repliegue de emergencia.

Posteriormente, y ante las condiciones climáticas, el contingente se replegó a la guarnición militar local, donde se procedió a la puesta a punto y revisión del material utilizado. Allí mismo se realizó un repaso de lo actuado durante la jornada y, seguidamente, se tomó un examen teórico.

La capacitación es organizada por la Academia Provincial de Capacitación y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y forma parte del proceso de certificación como combatientes forestales, combinando instancias teóricas y prácticas para fortalecer la formación profesional y la respuesta ante incendios forestales.