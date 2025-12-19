 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale

Alerta por posible robo de datos: recomiendan extremar medidas de prevención

El sitio especializado Daily Dark Web denunció una supuesta filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos en la dark web. La OMIC recomienda extremar las medidas de prevención para reducir el riesgo de ser víctima de delitos informáticos.

19 Dic, 2025, 19:35 PM

En las últimas horas se dio a conocer una denuncia según la cual la empresa Work Management, continuadora de SudamericaData, habría sido víctima de una sustracción de sus bases de datos y de una posterior filtración masiva de información personal de ciudadanos argentinos en la dark web.

De acuerdo con la información trascendida, los datos comprometidos incluirían registros vinculados a ANSES, ARCA, los Registros de la Propiedad del Automotor, empresas de telefonía celular y millones de direcciones de correo electrónico utilizadas en campañas de marketing.

 

De confirmarse esta situación, la información expuesta podría ser utilizada para estafas, fraudes y suplantación de identidad, a través de correos electrónicos, mensajes o llamadas engañosas que aparentan provenir de organismos públicos o empresas reconocidas.

 

La eventual filtración de millones de números telefónicos y direcciones de correo electrónico facilita que los delincuentes cuenten con datos reales para hacer maniobras fraudulentas más creíbles y personalizadas.

 

Ante este escenario, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recomienda extremar las medidas de prevención y adoptar las siguientes acciones para reducir el riesgo de ser víctima de delitos informáticos:

 

No confíe en datos conocidos: si llaman o escriben mencionando su DNI, su sueldo, su empleador o el vehículo que tiene, no asuma que se trata de un contacto oficial. Esa información puede estar en manos de estafadores.

 

Desconfíe de las urgencias: los bancos y los organismos estatales (ANSES, ARCA u otros) nunca solicitan claves, tokens, códigos ni transferencias por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

 

Verifique los enlaces: no haga clic en links que lleguen por SMS o mail sobre supuestas multas, deudas o trámites. Acceda siempre escribiendo vos mismo la dirección oficial en el navegador.

 

No comparta el “Número de Trámite” del DNI: este dato se utiliza para validar identidad en múltiples aplicaciones. Aunque no haya sido mencionado expresamente en esta filtración, es información sensible que siempre debe protegerse.

 

Revise periódicamente los movimientos y accesos en sus cuentas bancarias, de servicios y de correo electrónico.

 

Active notificaciones de inicio de sesión y de operaciones financieras para detectar movimientos sospechosos a tiempo.

 

Ante cualquier duda o intento de estafa, se recomienda no responder, conservar la evidencia y realizar la consulta o denuncia correspondiente ante los canales oficiales, al Área Defensa del Consumidor al teléfono: 420450, al whatsApp 3446-332763 o al siguiente correo electrónico: [email protected]

