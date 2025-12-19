Alerta por posible robo de datos: recomiendan extremar medidas de prevención

En las últimas horas se dio a conocer una denuncia según la cual la empresa Work Management, continuadora de SudamericaData, habría sido víctima de una sustracción de sus bases de datos y de una posterior filtración masiva de información personal de ciudadanos argentinos en la dark web.

De acuerdo con la información trascendida, los datos comprometidos incluirían registros vinculados a ANSES, ARCA, los Registros de la Propiedad del Automotor, empresas de telefonía celular y millones de direcciones de correo electrónico utilizadas en campañas de marketing.

De confirmarse esta situación, la información expuesta podría ser utilizada para estafas, fraudes y suplantación de identidad, a través de correos electrónicos, mensajes o llamadas engañosas que aparentan provenir de organismos públicos o empresas reconocidas.

La eventual filtración de millones de números telefónicos y direcciones de correo electrónico facilita que los delincuentes cuenten con datos reales para hacer maniobras fraudulentas más creíbles y personalizadas.

Ante este escenario, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recomienda extremar las medidas de prevención y adoptar las siguientes acciones para reducir el riesgo de ser víctima de delitos informáticos:

No confíe en datos conocidos: si llaman o escriben mencionando su DNI, su sueldo, su empleador o el vehículo que tiene, no asuma que se trata de un contacto oficial. Esa información puede estar en manos de estafadores.

Desconfíe de las urgencias: los bancos y los organismos estatales (ANSES, ARCA u otros) nunca solicitan claves, tokens, códigos ni transferencias por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

Verifique los enlaces: no haga clic en links que lleguen por SMS o mail sobre supuestas multas, deudas o trámites. Acceda siempre escribiendo vos mismo la dirección oficial en el navegador.

No comparta el “Número de Trámite” del DNI: este dato se utiliza para validar identidad en múltiples aplicaciones. Aunque no haya sido mencionado expresamente en esta filtración, es información sensible que siempre debe protegerse.

Revise periódicamente los movimientos y accesos en sus cuentas bancarias, de servicios y de correo electrónico.

Active notificaciones de inicio de sesión y de operaciones financieras para detectar movimientos sospechosos a tiempo.

Ante cualquier duda o intento de estafa, se recomienda no responder, conservar la evidencia y realizar la consulta o denuncia correspondiente ante los canales oficiales, al Área Defensa del Consumidor al teléfono: 420450, al whatsApp 3446-332763 o al siguiente correo electrónico: [email protected]