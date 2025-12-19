Impulsan la boleta digital para trámites más ágiles en el Cementerio Norte

El Gobierno de Gualeguaychú promueve la adhesión a la Boleta Digital del Cementerio Norte, disponible para contribuyentes de la ciudad, con el objetivo de optimizar la gestión administrativa, reducir el uso de papel y facilitar el acceso

La iniciativa permite a los contribuyentes recibir el comprobante de pago de manera digital, directamente en su correo electrónico, evitando demoras, extravíos y el uso innecesario de papel. El sistema cuenta con validez legal y garantiza la seguridad de la información personal.

Entre los principales beneficios se destacan la recepción inmediata de la boleta, su disponibilidad permanente en formato digital y la contribución activa a la reducción del impacto ambiental. De esta manera, el municipio avanza hacia un modelo de administración más moderna y sustentable.

La adhesión a la Boleta Digital es simple y se realiza ingresando al portal web oficial: activa.gualeguaychu.gov.ar/rim/nuevo?precargar=60. Desde allí, los usuarios pueden completar el trámite de forma rápida y segura.

El Cementerio Norte se encuentra abierto todos los días, de 7 a 19h, y dispone además de un canal de atención vía WhatsApp al 3446 679939 para consultas y asesoramiento.

Con esta propuesta, el Gobierno de Gualeguaychú continúa fortaleciendo sus políticas de modernización del Estado, orientadas a brindar mejores servicios a la comunidad y promover prácticas responsables con el ambiente.

