 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

El DFI arrestó a un hombre que era buscado por el delito de "robo agravado" en Entre Ríos

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo, en la provincia de Entre Ríos, a un sujeto sobre el cual pesaba un ido de captura por el delito de “Robo agravado”.

20 Dic, 2025, 19:19 PM

El presente operativo estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Paraná, iniciándose al momento en que los efectivos de dicha dependencia realizaban un relevamiento a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), a los fines de identificar a posibles infractores de la ley en la citada capital entrerriana.

 

Producto de aquella compulsa de datos, los uniformados identificaron a un hombre que se hallaba prófugo de las autoridades judiciales, a raíz de haber sido imputado por el delito de “Robo agravado”.

 

Consecuentemente y con el aval judicial, el personal policial desplegó diversas tareas de campo y minuciosos análisis informativos, con el objetivo de obtener domicilios asociados y perfiles de redes sociales del implicado.

 

Gracias a estas pesquisas, sumado luego a reiterados rastrillajes, averiguaciones encubiertas y una serie de vigilancias, se estableció una posible zona que el encartado utilizaría para trasladarse.

 

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, a cargo de la Dra. Cecilia Bértora, Secretaría de la Dra. María. Gabriela Garbarino, ordenó su inmediata detención.

 

Atento a ello, los agentes policiales montaron un discreto operativo en la zona investigada, logrando en un determinado momento vislumbrar a un individuo de similares características a las del buscado. Al corroborar que se trataba del imputado, procedieron a detenerlo sobre la vía pública, en la intersección de las calles Perú y Courreges.

 

El detenido, de nacionalidad argentina y 46 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor.

Temas

POLICIALES OPERATIVO AUTORIDADES POLICÍA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso