El DFI arrestó a un hombre que era buscado por el delito de "robo agravado" en Entre Ríos

El presente operativo estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Paraná, iniciándose al momento en que los efectivos de dicha dependencia realizaban un relevamiento a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), a los fines de identificar a posibles infractores de la ley en la citada capital entrerriana.

Producto de aquella compulsa de datos, los uniformados identificaron a un hombre que se hallaba prófugo de las autoridades judiciales, a raíz de haber sido imputado por el delito de “Robo agravado”.

Consecuentemente y con el aval judicial, el personal policial desplegó diversas tareas de campo y minuciosos análisis informativos, con el objetivo de obtener domicilios asociados y perfiles de redes sociales del implicado.

Gracias a estas pesquisas, sumado luego a reiterados rastrillajes, averiguaciones encubiertas y una serie de vigilancias, se estableció una posible zona que el encartado utilizaría para trasladarse.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, a cargo de la Dra. Cecilia Bértora, Secretaría de la Dra. María. Gabriela Garbarino, ordenó su inmediata detención.

Atento a ello, los agentes policiales montaron un discreto operativo en la zona investigada, logrando en un determinado momento vislumbrar a un individuo de similares características a las del buscado. Al corroborar que se trataba del imputado, procedieron a detenerlo sobre la vía pública, en la intersección de las calles Perú y Courreges.

El detenido, de nacionalidad argentina y 46 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor.

