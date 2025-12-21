Alerta amarilla para este lunes en todo Entre Ríos

Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para todo el día, que abarcará a la totalidad del territorio entrerriano.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Precauciones

Desde la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se solicita no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; también estar atentos ante la posible caída de granizo y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.