Guale POLICIALES

Alcoholizado y agresivo, un turista fue detenido en el Corsódromo

El sujeto generó disturbios en el sector de tribunas, alterando el normal desarrollo del evento. Fue retirado por el Grupo Especial, lo que provocó más agresividad en el turista, que terminó detenido.

17 Feb, 2026, 12:29 PM

En horas de la madrugada de este martes, alrededor de las 01:40, personal de Comisaría Segunda que se encontraba de recorrida preventiva en inmediaciones del Corsódromo, sobre calle Maestra Piccini, fueron requeridos en el sector de ingreso N°1, donde personal de seguridad tenía demorado a un masculino que se encontraba alterado e intentando agredir a personas presentes.

 

Al arribar al lugar, los funcionarios policiales observaron que personal del Grupo Especial se hallaba interviniendo para reducir a un hombre de 34 años de edad, domiciliado en la provincia de Buenos Aires, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, generando disturbios en el sector de tribunas y alterando el normal desarrollo del evento.

 

Al ser retirado del lugar, el individuo adoptó una actitud aún más agresiva, intentando agredir a uno de los efectivos policiales e incluso procurando tomar una piedra, motivo por el cual fue inmediatamente reducido y aprehendido.

 

Informado de lo sucedido, el Fiscal de Propiedad en turno dispuso la aprehensión del masculino, quien fue trasladado a sede policial, quedando alojado a disposición de la Justicia en el marco de la causa por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad.

