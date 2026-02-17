Alcoholizado y agresivo, un turista fue detenido en el Corsódromo

En horas de la madrugada de este martes, alrededor de las 01:40, personal de Comisaría Segunda que se encontraba de recorrida preventiva en inmediaciones del Corsódromo, sobre calle Maestra Piccini, fueron requeridos en el sector de ingreso N°1, donde personal de seguridad tenía demorado a un masculino que se encontraba alterado e intentando agredir a personas presentes.

Al arribar al lugar, los funcionarios policiales observaron que personal del Grupo Especial se hallaba interviniendo para reducir a un hombre de 34 años de edad, domiciliado en la provincia de Buenos Aires, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, generando disturbios en el sector de tribunas y alterando el normal desarrollo del evento.

Al ser retirado del lugar, el individuo adoptó una actitud aún más agresiva, intentando agredir a uno de los efectivos policiales e incluso procurando tomar una piedra, motivo por el cual fue inmediatamente reducido y aprehendido.

Informado de lo sucedido, el Fiscal de Propiedad en turno dispuso la aprehensión del masculino, quien fue trasladado a sede policial, quedando alojado a disposición de la Justicia en el marco de la causa por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad.

Temas POLICIALES