Destacan la ayuda solidaria para Alicia Montiel

Alicia estuvo en terapia, sala común y ahora está en rehabilitación en un instituto especializado de Galarza. Alicia está en silla de ruedas y su habla es limitado.

María Montiel, hermana de Alicia, dijo que al primer mes de tratamiento lo costean con la colaboración de la comunidad. “Nos ayudaron un montón, fue inmensa la ayuda que hemos recibido, nos donaron cosas para hacer rifas. Hemos podido costear un mes de rehabilitación”, contó.

Para este domingo organizan una venta solidaria de pollos. Quienes puedan colaborar, el alias es alimontiel.mp

“Estamos organizando una venta de pollos. Mi hijo consiguió el club Sarmiento, se lo cedieron para que podamos utilizar las instalaciones, hacer los pollos y entregarlos ahí, en la misma dirección”, dijo la hermana de Alicia.