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Davico acompañó el aniversario de la Prefectura Naval Argentina

El acto por los 216 años de la institución contó con la presencia de autoridades locales, fuerzas de seguridad, delegaciones de Uruguay, veteranos de Malvinas, escuelas y comunidad.

30 Jun, 2026, 15:32 PM
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En el marco del 216° aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina, se desarrolló una ceremonia conmemorativa encabezada por el jefe de la Prefectura Gualeguaychú, prefecto Ricardo Javier Balbuena, con el acompañamiento del presidente municipal Mauricio Davico.

 

Durante la lectura del mensaje institucional, se destacó que “ser parte de la Prefectura Naval Argentina no es una responsabilidad común, es una elección de vida que exige entrega y dedicación”. Además, se remarcó el reconocimiento a “los hombres y mujeres que conforman esta fuerza” y el orgullo por el trabajo que realizan en la protección de la vida, la seguridad de la navegación y el cuidado de los intereses soberanos de la Nación.

 

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; autoridades judiciales, educativas, fuerzas de seguridad, representantes de organismos oficiales, entidades locales, clubes, guarderías náuticas, personal retirado, veteranos de Malvinas, familiares y público en general.

 

También participaron delegaciones de la República Oriental del Uruguay, entre ellas representantes del Consulado uruguayo en la ciudad, del Batallón “Rincón” de Infantería n.° 9, de la Prefectura Nacional Naval del Uruguay, de la Prefectura de Fray Bentos y del Consulado Argentino en Fray Bentos.

 

En el inicio del acto se agradeció especialmente la presencia de las banderas de ceremonia de la Escuela n.° 20 “Domingo Faustino Sarmiento”, institución apadrinada por Prefectura Gualeguaychú, que participó junto a sus abanderados y escoltas.

 

Como parte del desarrollo protocolar, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, se realizó una invocación religiosa y bendición a cargo del padre Oscar Bourlot, y se efectuó un minuto de silencio en memoria del personal fallecido de la institución, a cargo del sargento ayudante Carlos Bazzano, perteneciente a la Policía de Entre Ríos.

 

Durante la jornada también se entregaron diplomas y medallas “Bodas de Oro” a integrantes de la institución en situación de retiro efectivo, en reconocimiento a los 50 años desde su ingreso a la fuerza. En ese marco, el presidente municipal Mauricio Davico participó de la entrega de las distinciones.

 

En su mensaje, la institución resaltó el rol de la Prefectura Naval Argentina como autoridad marítima nacional, su presencia en los espacios marítimos y fluviales del país, y los procesos de modernización tecnológica orientados a fortalecer la vigilancia, el control y el análisis del dominio marítimo.

 

Asimismo, se reconoció el trabajo de los servicios operativos, del personal civil y docente, de los retirados y pensionados, de las familias que acompañan la tarea cotidiana de la fuerza y de los héroes de Malvinas, a quienes se rindió homenaje por su entrega y amor a la Patria.

 

La ceremonia finalizó con la Marcha de la Prefectura y un brindis de honor, en una jornada de reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y la labor de la institución al servicio de la comunidad y de la Nación.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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