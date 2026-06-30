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Guale CONVOCATORIA

Abrió la convocatoria para participar del tradicional desfile del 9 de Julio

El Área de Ceremonial y Protocolo del Gobierno de Gualeguaychú invita instituciones educativas, clubes, academias de danza, industrias y organizaciones civiles a sumarse a la celebración patria en la Costanera.

30 Jun, 2026, 15:29 PM
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En el marco de los preparativos para la conmemoración del Día de la Independencia, el Gobierno municipal abrió la convocatoria oficial para todas las entidades intermedias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que deseen formar parte del tradicional desfile cívico-militar del próximo 9 de Julio.

 

La invitación está dirigida de manera amplia a los establecimientos educativos de los niveles primario, secundario y terciario de la ciudad, como así también a los clubes deportivos con sus diferentes disciplinas.

 

La convocatoria se extiende asimismo a las academias de danzas clásicas y folclóricas, agrupaciones scouts, empresas y sectores industriales que constituyen el motor económico de la región, y a todas aquellas delegaciones que quieran ser protagonistas de esta jornada festiva.

 

Los referentes de las instituciones interesadas en registrar su participación o realizar consultas sobre los agrupamientos y pautas organizativas deben acercarse a la oficina del Área de Ceremonial ubicada en el Palacio Municipal (Yrigoyen 75) o bien comunicarse telefónicamente a las líneas habilitadas: 3446-394823, 420430 ó 640793.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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