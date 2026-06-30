Intensifican los amparos contra obras sociales y prepagas por aumentos y falta de cobertura

La situación del sistema de salud privado continúa bajo la lupa de la Justicia. En medio de un escenario marcado por la incertidumbre económica y la fragilidad del acceso a tratamientos, se ha registrado una ola de amparos contra obras sociales y empresas de medicina prepaga. El abogado Martín Nass señaló que los reclamos se centran en dos ejes críticos: el valor desmedido de las cuotas y la negativa ante prestaciones médicas esenciales.

"Aumentos sin previo aviso"

Para Nass, el conflicto ha alcanzado niveles que fuerzan a los usuarios a buscar protección legal. "En 2023, las prepagas aplicaron un aumento desproporcionado que derivó en la presentación de múltiples amparos para frenar estos ajustes. Hubo tanta gente que reclamó, que las empresas tuvieron que recapacitar", recordó el letrado.

Hoy, la preocupación sigue vigente debido a ajustes que quedan "totalmente fuera de nuestro presupuesto" y que, en muchos casos, se aplican sin aviso previo. Ante esta realidad, el abogado destacó: "La Justicia va a responder de forma expedita y rápida para darnos una solución".

La salud no puede esperar

Otro punto de tensión es la falta de respuesta institucional ante la necesidad de estudios o tratamientos. Nass fue enfático al recordar los derechos de los pacientes: "Los estudios que asigna el médico tratante deben ser cubiertos al 100%. Cuando recibimos un 'no' por parte de la obra social, debemos solicitar al Juzgado una resolución inmediata, porque una demora en un estudio o en un tratamiento puede afectar directamente la salud".

El especialista remarcó que los afiliados no acuden al sistema de salud por elección, sino por necesidad ante una dolencia o un diagnóstico concreto, lo que vuelve injustificable cualquier dilación burocrática.

El problema de la desatención local

Un fenómeno que afecta a los habitantes de Gualeguaychú es el cierre de sedes físicas de diversas obras sociales. Según explicó Nass, esta falta de presencia obliga a los usuarios a recurrir a vías de comunicación más complejas, como la carta documento, para obtener respuestas que muchas veces no llegan.

"Muchas obras sociales han sacado la sede en Gualeguaychú, pero el mecanismo en la Justicia está activo. La obra social debe saber que, ante la ley, es mucho más duro no cumplir que cumplir", concluyó el abogado.