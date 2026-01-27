Desde ahora, el RENAPER Munilla realiza los trámites con turno previo

“Por la gran demanda y por la época del año, para optimizar la atención al público, hemos empezado a atender con turnos. Deben comunicarse a la turnera de Guale Activa de la web municipal”, indicó.

Ente los trámites que se pueden realizar se encuentran cambios de domicilio, extravíos, robo, cambio de documentos, pasaporte común y exprés, asesoramiento, entre otros.

“Hemos tenido mucha concurrencia y por más que se ha dado mucha información publicada, la gente a veces necesita hablar con una persona que le de la información y para eso estamos”, remarcó.

Desde el organismo recuerdan que es obligatorio el turno previo con el número de DNI del ciudadano. Por consultas, los interesados deben comunicarse al teléfono 3446 280000.

El personal del RENAPER atienden de lunes a domingos, excepto el feriado del 1 de Mayo, en el horario de 8 a 16 horas.