Advierten que los basurales atraen ratas y yararás: un problema difícil de erradicar

“En los microbasurales comienzan a llegar los roedores, y cada rata se multiplica en 400 ratones por año. Son los animales que traen más enfermedades. El problema es cuando esto se produce en la zona urbana”, expresó Velázquez.

Asimismo, alertó que un solo roedor hembra, puede reproducirse y generar 80 crías por año, con una gestación de tres semanas. “Permite una reproducción exponencial muy grande. Nos vamos a llenar de roedores que son los animales que traen mayor cantidad de enfermedades peligrosas”, subrayó.

Velázquez remarcó la importancia en la prevención de este tipo de riesgos y pidió la colaboración en la limpieza de parte de los vecinos, así como también en el control de inspectores de la municipalidad, y la ejecución y el cumplimiento de las normas vigentes.

Basurales en Gualeguaychú

Estos son algunos de los espacios denunciados por vecinos en las redes sociales de MÁXIMA.

• "Doello Jurado y Lisandro de La Torre a tan solo una cuadra del CIC Médanos"

• "Basura y una chancheria en Federación y S Díaz. Frente barrio Procrear. Olor, basura, contaminación y transmisión de enfermedades"

• "Belgrano, entre Clavarino y Franco, el municipio viene limpia y algún q otro vecino quema, pero al otro día vuelven a colocar basura ahí"

• "Clavarino y Soldado Mostto terreno baldío lleno de basura y reunión de ladrones"

• "En calle Federación desde Roffo hasta avenida Parque no se puede andar de la cantidad de basura que tiran, encima todas las tardes alguien amorosamente quema la mugre"

• "A la mugre la genera la misma gente, en bulevar de María y Perigan, vive la municipalidad sacando la mugre y al otro día ya es un basural nuevamente"

• "Sobre calle Sobral van, desde el centro con camionetas, a tirar mugre, gente que tiene el recolector todos los días pasando por la puerta de su casa"

• "Atrás del barrio 38 Viviendas al fondo de República Oriental y Saénz Peña"

• "En Salaberry, entre San José y Belgrano"