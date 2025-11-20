Propondrán un juicio abreviado al joven que asaltó el Maxikiosco

El asaltante fue identificado como Tomás Albelo, de 26 años, y se le dictó la prisión preventiva por 10 días.

Gutiérrez dijo que la imputación es por robo agravado por uso de arma de fuego. Agregó que utilizó una pistola de plástico y tendría problemas de adicciones.

Sobre la joven que fue asaltada, comentó que “ella se da cuenta de que el arma era de juguete y hay un forcejeo debido a eso”.

El asaltante del maxikiosco, no tiene antecedentes computables. Se analizará si hay alguna causa en trámite, pero no tiene condenas anteriores.

La pena mínima es de 3 años, y puede ser condicional con un tratamiento porque tendría problemas de adicciones.

La defensa pidió internación para el asaltante, pero no obtuvo respuestas positivas. “Yo me opuse, prefiero tener la causa resuelta”, resaltó Gutiérrez.

“Hay que conversar con la defensa y ver si está de acuerdo en realizar un juicio abreviado”, indicó el fiscal, y agregó que se vio un incremento en las denuncias por asaltos con armas, pero la mayoría por armas blancas.