Un incendio de campo en Palavecino requirió colaboración de bomberos de otras ciudades

La sequía y las altas temperaturas no dan tregua al personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú que tuvo varias intervenciones durante este martes.

Por la tarde y casi de forma paralela con el campo de Palavacino, fueron requeridos en la zona de Blvd de María y Rioja por el incendio de un campo al que concurrieron dos unidades.

Una vez controlado el mismo, parte del personal se desplazó en colaboración hacia el primer incendio donde se continuaba trabajando.

Frente a la estancia Malabrigo fueron afectadas unas 60 hectáreas. A las unidades de Gualeguaychú se sumaron en colaboración Bomberos Voluntarios de Larroque y un móvil de Bomberos Voluntarios de Urdinarrain.

Temas FUEGO