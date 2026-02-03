Etapa final de la planta cloacal: aporte desde Gualeguaychú para sanear el río Uruguay

Gustavo Cusinato, a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial, destacó en RADIO MÁXIMA la obra de optimización y ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Gualeguaychú, en el marco del saneamiento del río Uruguay.

La obra, encarada por la Provincia con financiamiento internacional, finalizará entre febrero y marzo. Se trata de la optimización y ampliación de la planta. “Trabaja una empresa especializada, se modernizó absolutamente todo”, remarcó el funcionario provincial.

En la misma línea de saneamiento del río que comparten la Argentina y el Uruguay, Cusinato precisó que “ya llevamos seis, siete meses en Concepción del Uruguay y licitamos en Colón. Nos faltan Concordia y San José. En Uruguay también están avanzando en Salto”.

De las ciudades que vuelcan efluentes sobre el río Uruguay, Gualeguaychú fue la primera, en 2005, en realizar una planta de tratamiento.

En cuanto a las gestiones de financiamiento internacional y nacional, Gustavo Cusinato subrayó que “el gobernador Rogelio Frigerio nos ha pedido que las obras públicas apunten a la producción y al trabajo, que todo el endeudamiento vaya a eso”.