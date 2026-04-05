Demoraron a un hombre que llevaba un caloventor y no pudo explicar de dónde lo sacó

El procedimiento se realizó alrededor de las 10:00, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue alertado sobre la presencia de un individuo que circulaba con objetos sospechosos.

Al identificarlo, los efectivos constataron que transportaba un caloventor, pero al ser consultado no pudo acreditar su propiedad ni explicar de manera convincente cómo lo había obtenido.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del hombre y el secuestro del electrodoméstico, mientras se investiga su origen.

El individuo fue trasladado a Jefatura Departamental y quedó a disposición de la Justicia.

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