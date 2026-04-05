Fiorotto y Gerling acompañaron la presentacion del alfajor más grande del mundo

Durante el fin de semana de Semana Santa, Pueblo Belgrano registró una ocupación promedio del 66,53% en alojamientos turísticos, con una estadía media de entre 3 y 4 noches.

El desempeño estuvo favorecido por el feriado del 2 de Abril, así como por la proximidad de un fin de semana largo.

En cuanto al origen de la demanda, se mantuvo la predominancia del mercado de Buenos Aires, Santa Fe visitantes de Uruguay y la Costa Atlántica.

Se observó una alta concentración de reservas de último momento, principalmente entre lunes y martes de la misma semana. No obstante, las condiciones climáticas desfavorables generaron cancelaciones que impactaron en el nivel de ocupación y mermas de consultas.

La Micro Region Pueblos y Aldeas estuvo presente en Pueblos y Sabores mostrando toda la oferta turística, que incluyó gastronomía alemana, danzas tradicionales, acompañado por la música de Fabián Stirben y Hugo Spiazzi, además de una másterclass por parte de una pequeña emprendedora de las aldea alemanas.

Se disfrutó de un amplio abanico de actividades y experiencias turísticas, que incluyeron propuestas religiosas como el Vía Crucis, eventos gastronómicos de gran convocatoria, el torneo nacional de canotaje y experiencias de bienestar en termas.

Además, se ofrecieron recorridos en viñedos , astro turismo y circuitos recreativos en bicicleta, por el río. consolidando una oferta diversa orientada a distintos perfiles de visitantes.