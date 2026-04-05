Limpieza del río Gualeguaychú y la costa: se extrajeron más de 2.000 kilos de material inorgánico

El Gobierno local llevó adelante un operativo integral de saneamiento en el río Gualeguaychú y su franja ribereña a partir de una condición hidrológica excepcional que permitió intervenir sectores habitualmente inaccesible ya que la marcada bajante registrada días atrás habilitó un despliegue técnico más profundo, con alcance sobre superficies que, en niveles normales, permanecen cubiertas por el agua y fuera del radio de acción de los equipos.

Las tareas se ejecutaron de forma coordinada entre la Dirección de Espacios Verdes, la Cooperativa El Ciclón y la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, con apoyo logístico de Higiene Urbana para el traslado y la disposición final de los desechos recolectados.

La operatoria incluyó frentes de trabajo diferenciados, tanto en tierra firme como sobre el curso fluvial, con un esquema que priorizó la eficiencia operativa y la cobertura territorial.

Desde el espejo de agua, personal especializado de la Subsecretaría de Ambiente accedió mediante canoas y embarcaciones livianas a puntos de acumulación de residuos, lo que permitió retirar elementos flotantes y semisumergidos con precisión. Este abordaje complementó el trabajo realizado en superficie por cuadrillas terrestres, que avanzaron sobre la línea de costa y sectores de uso público.

A su vez, la Cooperativa El Ciclón participó en el acondicionamiento del área de la Costanera, con intervención directa en espacios de tránsito frecuente y zonas de permanencia.

Esta articulación entre áreas municipales y organizaciones de la economía social consolidó una dinámica de trabajo que permitió sostener ritmo y continuidad durante toda la jornada operativa.

El resultado del operativo refleja la magnitud del proceso de acumulación previo. Se retiraron entre 4.000 y 5.000 kilogramos de material orgánico, compuesto por resacas, restos de vegetación en descomposición, troncos, ramas, maderos y piedras que interferían con la circulación peatonal y el desplazamiento de embarcaciones. Este tipo de residuos, aunque de origen natural, genera obstrucciones físicas y afecta la calidad ambiental del entorno ribereño.

El dato más significativo se vincula con la extracción de más de 2.000 kilogramos de desechos inorgánicos, cuya presencia evidencia prácticas inadecuadas de disposición final. Entre los elementos recuperados se identificaron botellas plásticas, envases de vidrio, latas de aluminio, fragmentos de metal, restos de nylon, bolsas, bidones, piezas de telgopor, envases de productos de limpieza, elementos de pesca descartados, sogas sintéticas y diversos objetos domésticos deteriorados. Este conjunto presenta un alto impacto negativo por su persistencia en el ambiente y su potencial contaminante.

El área de cobertura del operativo se extendió desde el predio del ex Frigorífico hasta el Balneario Municipal, con una primera etapa centrada en los alrededores de la Costanera del Tiempo. Posteriormente, los equipos avanzaron sobre el sector del Balneario Municipal, donde además se ejecutaron tareas de acondicionamiento general del espacio público, con mejoras en la superficie verde y ajustes en la infraestructura existente.

Estas acciones se enmarcaron en la preparación del predio para el Campeonato Argentino de Canotaje, que se desarrolla este fin de semana en la ciudad. La puesta en valor del lugar contempló no solo la limpieza sino también la optimización de las condiciones de uso para deportistas y público, con criterios de seguridad, accesibilidad y calidad ambiental.

Municipalidad de Gualeguaychú