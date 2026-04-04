 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale EL TIEMPO

Después de la lluvia, bajan las temperaturas en Gualeguaychú

Llovió desde los primeros minutos de este sábado, pero mucho menos que en otras zonas. Vuelve la inestabilidad.

4 Abr, 2026, 09:17 AM

Después de la lluvia que comenzó en los primeros minutos de este sábado, se produjo una notable baja en las temperaturas.

 

Los registros de lluvia caída son muy variados. En Médanos, alcanzó los 110 milímetros, en Ceibas 65 milímetros y en Gualeguaychú entre 13 y 14 milímetros.

 

 

Desde este sábado, y durante una semana, habrá temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 13 y los 16 grados, con máximas entre 19 y 24 grados.

 

En cuanto a la inestabilidad, se anuncia una continuidad desde el domingo de tarde, hasta lunes y martes.

Temas

EL TIEMPO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso