Después de la lluvia, bajan las temperaturas en Gualeguaychú

Después de la lluvia que comenzó en los primeros minutos de este sábado, se produjo una notable baja en las temperaturas.

Los registros de lluvia caída son muy variados. En Médanos, alcanzó los 110 milímetros, en Ceibas 65 milímetros y en Gualeguaychú entre 13 y 14 milímetros.

Desde este sábado, y durante una semana, habrá temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 13 y los 16 grados, con máximas entre 19 y 24 grados.

En cuanto a la inestabilidad, se anuncia una continuidad desde el domingo de tarde, hasta lunes y martes.