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Guale Educación

Vuelven las clases de Apoyo Escolar a los barrios de la ciudad

La propuesta del Gobierno comenzará la semana del 6 de abril en distintos espacios comunitarios y está destinada a niños de nivel primario, con actividades de refuerzo en lectura, escritura y matemática.

4 Abr, 2026, 20:41 PM

A partir de la semana del 6 de abril comienzan las clases de apoyo escolar en distintos barrios de la ciudad, destinadas a niños de nivel primario. La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno para acompañar las trayectorias educativas y garantizar el acceso al aprendizaje en cercanía.

 

Los espacios brindan acompañamiento en lectura, escritura y matemática, combinando instancias de estudio con propuestas lúdicas. Se desarrollan en SUM, nodos y espacios comunitarios, lo que permite que más familias puedan acceder al servicio en su propio barrio.

 

Durante el año pasado, más de 65 niños participaron de la propuesta en distintos puntos de la ciudad, lo que refleja la importancia de estos espacios como herramienta de acompañamiento educativo.

 

Inscripción: las familias pueden acercarse al CAPS, Nodo o SUM de su barrio para consultar e inscribirse.

 

Espacios y horarios:

Centro Anhelado Sueño – Zuppichini (Rioja y Massaferro)

Días: miércoles y jueves

Horario: 16:45 a 18:15

 

SUM Los Espinillos (Soldado Mosto y J. B. Justo)

Turno mañana: miércoles y viernes de 10 a 11:30

Turno tarde: martes y jueves de 15 a 16:30

 

Nodo Curita Gaucho

Días: martes y viernes

Horario: 15 a 16:30

 

SUM Perigan – CIC Néstor Kirchner

Días: martes y jueves

Horario: 16:30 a 18

 

SUM Suburbio Sur (Irazusta y Camilo Villagra)

Turno mañana: lunes y miércoles de 10 a 11:30

Turno tarde grupo 1: lunes y miércoles de 16 a 17:30

Turno tarde grupo 2: martes y jueves de 16 a 17:30

 

SUM San Francisco (Rioja 75)

Días: martes y jueves

Horario: 16:30 a 18

 

SUM Toto Irigoyen

Días: lunes y miércoles

Horario: 16:30 a 18

 

SUM La Cuchilla (Sáenz Peña y Jauretche)

Días: lunes y miércoles

Horario: 15 a 16:30

 

Desde la Dirección de Educación se informa que próximamente se incorporarán nuevos espacios en otros barrios, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y seguir acompañando a más familias en el proceso educativo.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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