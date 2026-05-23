Guale Joven: la edición 2026 cuenta con premios por más de $2 millones

El pasado martes 19 de mayo se llevó a cabo la presentación formal de Guale Joven de este año con importantes anuncios, entre ellos el monto de los premios para los ganadores. El equipo del Área de Juventud expuso los lineamientos del reglamento de participación, las diferentes instancias de acompañamiento, presentó a los talleristas y contó sobre la incorporación de la figura de Guía Creativo, por último, se anunciaron los premios que habrá para los 3 primeros puestos de esta edición.

Guale Joven es una de las herramientas de inclusión e integración estudiantil más significativas de la ciudad, que se realiza desde hace más de 30 años.

Para asegurar un impacto real que sirva de apoyo a los proyectos finales de los cursos, se han resuelto montos significativos que elevan la jerarquía del certamen. El curso que logre el primer puesto obtendrá una recompensa de un millón de pesos ($1.000.000); quienes alcancen el segundo lugar contarán con un estímulo de $700.000, mientras que el tercer puesto recibirá $500.000.

Más allá del impacto económico de los premios, la acción integral del Área de Juventud complementa el programa con una estructura de Guías Creativos y el desarrollo de talleres para cada ítem. Vale recordar que, para concursar, los grupos deberán inscribirse en, al menos, tres ítems a elegir entre: Fotografía, Música, Arte urbano, Danza, Audiovisual, Letras y Teatro. Si bien, podrán elegir participar en cualquiera de los ítems, son tres el mínimo requerido para poder acceder a los premios siendo, obligatorio, que una de las opciones incluya escenario (Danza, Música o Teatro). Vale aclarar que todas las puestas en escena son evaluadas por un jurado cuyo puntaje se dará a conocer el 27 de noviembre y ahí se darán a conocer los premios.

Otra novedad en el presente año es la incorporación, articulada tras una convocatoria abierta, de la figura del Guía Creativo. A diferencia de los coordinadores y talleristas de cada rubro, estos guías tendrán la función específica de brindar un acompañamiento cercano, técnico y pedagógico a cada uno de los grupos de estudiantes inscriptos. Este rol busca potenciar las capacidades expresivas de los jóvenes, facilitar el proceso de producción de las obras y asegurar canales de comunicación eficientes entre los cursos y el equipo organizador durante los meses que demande el certamen.

Los interesados en participar, tanto del certamen o como Guía, deberán retirar la planilla de inscripción en Punto Joven de lunes a jueves de 8 a 16 horas, viernes de 8 a 14 o comunicarse al 3446-516675.

Municipalidad de Gualeguaychú